Son dakika: Ayda bebeğin sağlık durumu nasıl? Sağlık çalışanından ilk açıklama!

3 yaşındaki Ayda bebek tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Ayda bebek, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. 3 yaşındaki Ayda'yı kurtaran ekipler, minik bebeğin çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi arasındaki yaşam boşluğunda hayata tutunduğunu ifade etti. Bakan Kurum da Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu vurgularken son dakika bilgisine göre Ayda'nın annesinin de enkaz altında olduğu belirtildi.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan ilk açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.

İzmir'de 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin, sedyeden 'Anne' diye böyle seslendi | Video