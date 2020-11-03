SON DAKİKA: Bakan Koca 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

3 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 146.247

HASTA SAYISI: 2.343

VEFAT SAYISI: 79

İYİLEŞEN SAYISI: 1817

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 139.103

HASTA SAYISI: 2.302

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 1521



AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN DÜNE GÖRE 164 ARTARAK 2.341'E ULAŞTI

Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.