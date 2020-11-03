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: 'dan duygulandıran Ayda bebek mesajı: Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım

haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 91 saat sonra mucize şekilde enkaz altından çıkarılan Ayda bebek ile ilgili duygu dolu bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!" dedi.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:43 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Emine Erdoğan'dan duygulandıran Ayda bebek mesajı: Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

DUYGU DOLU MESAJ

Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!"

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Son dakika: Emine Erdoğan'dan duygulandıran Ayda bebek mesajı: Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım
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