SON DAKİKA... Enkazdan 106 can kurtarıldı; 83 milyonun kahramanlık ruhu onlarda

İzmir'den günlerdir gelen her son dakika haberinin altında onların çabaları, hakkı ödenmez emekleri var. Enkaz altından tam 106 canı sağ olarak çıkarmayı başardılar. Kimi 60 saat hiç uyumadı, kimi kirpiklerine dolan kum tanelerini silecek vakit bulamadı. 93 milyonun kahramanlık ruhunun sembolü oldular. İşte Türkiye'nin kahramanları...

SON DAKİKA ENKAZ ALTINDAN 106 KİŞİ ÇIKARILDI

Dünya mazlumlarına umut olan, nerede zor durumda olan birileri varsa ilk yardıma koşan Türkiye'nin AFAD, UMKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin personeli İzmir'de destan yazıyor.