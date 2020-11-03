SON DAKİKA... Enkazdan 106 can kurtarıldı; 83 milyonun kahramanlık ruhu onlarda

İzmir'den günlerdir gelen her son dakika haberinin altında onların çabaları, hakkı ödenmez emekleri var. Enkaz altından tam 106 canı sağ olarak çıkarmayı başardılar. Kimi 60 saat hiç uyumadı, kimi kirpiklerine dolan kum tanelerini silecek vakit bulamadı. 93 milyonun kahramanlık ruhunun sembolü oldular. İşte Türkiye'nin kahramanları...
SON DAKİKA ENKAZ ALTINDAN 106 KİŞİ ÇIKARILDI
Dünya mazlumlarına umut olan, nerede zor durumda olan birileri varsa ilk yardıma koşan Türkiye'nin AFAD, UMKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin personeli İzmir'de destan yazıyor.
6.6'lık depremin vurduğu kentte 3 gündür birkaç saatlik dinlenme molalarıyla, küçük bir sandviç ekmekle iğneyle kuyu kazarcasına insan hayatı kurtarma mücadelesine girişen kahramanlara hakkımızı ödeyemeyiz.
İzmir'den edinilen son dakika bilgisi kahramanlarımızın bugüne kadar 106 vatandaşımızı sağ olarak kurtardığını söylüyor...
Depremden 62 saat sonra 3 yaşındaki Elif'in parmağına sımsıkı sarıldığı fotoğrafı dünyanın dört köşesinde umudun sembolü haline gelen itfaiyeci Muammer Çelik "Biz burada 2-3 saatlik uykuyla çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama canlar kurtardıkça yorgunluğumuzdan eser kalmıyor" diyor.
"CAN KURTARIYORSANIZ KORKUYA YER YOK"
Rıza Bey Apartmanı enkazında açtıkları 20 metre dehlize girerek kendisine 'Elimi tut abla' diye seslenen İnci Okan'a hayat ışığı olan UMKE görevlisi Edanur Doğan "Enkaza girmeye korkmadınız mı?" diye soranlara "Can kurtarıyorsanız korkuya yer yok" diye cevap veriyor.
"ANNESİ BANA ÖYLE BİR SARILDI Kİ..."
Edanur "Bir insanın hayatını kurtarmanın tarifi yok. Uykusuzluk, yorgunluk bizim için önemli değil. Annesinin bana bir sarılışı vardı ki uykusuzluk, yorgunluk o mutlulukla kayboldu. İyi ki o anlara şahit oldum" diyor.
TEZEL DE BUSE'NİN KAHRAMANI: "GURULA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Türkiye'nin adeta ağlayarak aldığı ilk sevindirici son dakika haberlerinden olan Buse Hasyılmaz'la enkaz altındayken konuşan Özlem Baran Tezel de duygularını "Bizi değil asıl Buse'yi tebrik ekmek gerekir. Bizim 5 dakikamız onun için 1 saatti. Çok güzel dayandı. Soğukkanlılığımızı koruyarak insanlarımıza ulaşıyoruz. Biz büyük bir gururla görevimizin başındayız. Tek yumruk olarak kenetlendik" sözleriyle anlatıyor.
İDİL'İN UYUMAMAK İÇİN ADINI EZBERLEDİĞİ KAHRAMAN AĞABEYLERİ...
Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra sağ kurtarılan İdil Şirin'in kahramanları da Balıkesir İtfaiyesi'nden Bahadır Kuş ve Manisa itfaiyesinden Hasan Alaca. İtfaiye eri Alaca "Arkadaşlarımızla dönüşümlü çalışıyoruz. 3-4 saat uyuyup alana geri dönüyoruz. Ama bir can kurtarınca öyle mutlu oluyoruz ki sözler kifayetsiz kalır" diyor.
3 SAAT BOYUNCA KONUŞTURDU
İtfaiyeci Bahadır Kuş da "İdil'in moralini yüksek tutmak için 3 saat boyunca konuştum. İnsan kurtardıkça deşarj oluyoruz" diyor. 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkazdan kurtaran Ali Faruk Balkan ise, "1 Kasım benim doğum günümdü. Ahmet amcayı kurtarmak bana doğum günü hediyesi oldu" diye konuştu.
HEPİMİZ GÖNÜLLÜ OLARAK BURADAYIZ
İdil Şirin'i enkazdan çıkaran Zonguldak UMKE ekibinde görevli Hülya Çetin Özoğlu da "Gönüllü olarak yardıma geldik. Enkaz alanlarında dönüşümlü olarak yer değiştiriyoruz" dedi. '1 dakika durmadan çalışıyoruz' diyen UMKE görevlisi paramedik Tolga Ünsel de tek isteklerinin canlı bedenlerle enkaz alanından ayrılmak olduğunu söyledi.
GİZEM, ARES'İNE KAVUŞTU
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından depremden 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares de dün yapılan çalışmalar sonucunda aynı ekip tarafından yaklaşık 65 saat sonra kurtarıldı. Tedavisi tamamlanan Gizem İleri köpeğinin kurtulduğu son dakika haberini aldığında göz yaşlarını tutamadı. Veteriner hekimlerin tedavi ettiği köpeğini ziyaret etti.
3 yaşındaki Elif'i enkazdan çıkaran Muammer Çelik: Can kurtardıkça yorgunluk kalmıyor
'Elimi tut abla' diyen İnci Okan'a hayat ışığı olan Edanur Doğan: Söz konusu insan hayatı ise korkmayız
Buse Hasyılmaz'la enkaz altında konuşan Özlem Tezel: Büyük bir gururla birbirimize kenetlendik
İdil Şirin'in kahramanları Hasan Alaca ve Bahadır Kuş: Mutluluğumuzu kelimeler anlatamaz
Ceyhan TORLAK - Ertan GÜRCANER - Eray ARPAŞİN - Saffet AZAK -Tolga YANIK /SABAH-Burak Erdem ÇELİK/ANKARA