Son dakika: Eski bakan Ahmet Samsunlu vefat etti

Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu vefat etti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata veda eden Samsunlu'nun Çarşamba günü Çorum Merkez Çorum Ulu Camii öğlen namazının arından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu'nun babası olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum'da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.