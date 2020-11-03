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Son dakika: cinayetinde flaş: Zanlılar adliyeye sevk edildi

İstanbul Bahçelievler’de 31 yaşındaki ’yi boğarak öldürdükten sonra benzin dökerek evi ateşe veren Ergin A. ve beraber benzin almaya gittiği arkadaşı Ali İlkay S., bürodaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:29 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:33 ABONE OL
Son dakika: Fatma Mavi cinayetinde flaş: Zanlılar adliyeye sevk edildi

İstanbul Bahçelievler'de 31 yaşındaki Fatma Mavi'yi boğarak öldürdükten sonra benzin dökerek evi ateşe veren Ergin A. ve beraber benzin almaya gittiği arkadaşı Ali İlkay S., cinayet bürodaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.



İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polise verdiği ifadesinde Fatma Mavi'yi; önce elleriyle boğarak öldürdüğünü, ardından da arkadaşıyla beraber yakıt istasyonundan aldığı benzinle yaktığını söylemişti.

Ergin A. ve kendisine benzin almasında yardım eden Ali İlkay S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: Fatma Mavi cinayetinde flaş: Zanlılar adliyeye sevk edildi
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