Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika FETÖ operasyonu! Gizli tanık çok sayıda isim verdi

Son Dakika operasyonu! Gizli tanık çok sayıda isim verdi

polis akademisi yapılanmasına yönelik 5 ilde son dakika operasyonu! 15 kritik isim için eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'Garson' kod adlı gizli tanığın SD kartından çok sayıda kişinin ismi çıktı. İşte son dakika FETÖ operasyonunun detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:31 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:48 ABONE OL
Son Dakika FETÖ operasyonu! Gizli tanık çok sayıda isim verdi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisinden ilişiği kesilen 15 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

GARSON KOD ADLI TANIKTAN 15 KİŞİYE ULAŞILDI

Balıkesir Cumhuriyet koordinesinde KOM şube tarafından yürütülen operasyonda 'Garson' Kod isimli gizli tanıktan ele geçirilen mikro sd kartta isimleri bulunan EGM personeli ve Polis Akademisinden ilişiği kesilen EGM personel adayları ve Mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ARASINDA...

Şüphelilerin arasında 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan 15 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanma çalışması sürüyor.

CHP'li Öztrak FETÖ'nün çirkin iftirasını tekrarladı!
FETÖ'cüler alçaklıkta sınır tanımıyor!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika FETÖ operasyonu! Gizli tanık çok sayıda isim verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA