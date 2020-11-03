Son dakika haberleri: İzmir için karar verildi, tarih belirlendi: 1 ayda tamamlanacak 1 yılda teslim edilecek

EVLER TAMAMLANANA KADAR BARINMA DESTEĞİ; BİN KİŞİLİK PREFABRİK KONTEYNER KENT KURULUYOR

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu: "Steril, sıcak, her türlü yemek ve barınma ihtiyacının giderilebileceği yaklaşık 7 bin 600 misafirhane kapasitemiz var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Vatandaşlarımız valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir.