SON DAKİKA... İYİ PARTİ'de Fuat Avni ile yazışma şoku! Yönetim Kurulu üyesi...

İYİ Parti'yi karıştıracak yeni bir son dakika haberi daha ortaya çıktı ve konu yine FETÖ... Daha önce Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu canlı yayında iddia etmiş, Özdağ'ın açıklamaları sonrası partideki FETÖ iddiaları ve bağlantılarına dair itiraflar birbiri ardına gelmişti. Gazeteci Nedim Şener'in İYİ Parti ve FETÖ izlerine dair twitlerinin ardından harekete geçen partililer, Şener'i topa tutmaya başladı. Şener'e saldıran isimlerin profilleri incelenince yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kapsamda İYİ Partili kritik ismin Fuat Avni gibi örgütün tetikçilerine sempati beslediği gibi çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı.