SON DAKİKA... İYİ PARTİ'de Fuat Avni ile yazışma şoku! Yönetim Kurulu üyesi...

İYİ Parti'yi karıştıracak yeni bir son dakika haberi daha ortaya çıktı ve konu yine FETÖ... Daha önce Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu canlı yayında iddia etmiş, Özdağ'ın açıklamaları sonrası partideki FETÖ iddiaları ve bağlantılarına dair itiraflar birbiri ardına gelmişti. Gazeteci Nedim Şener'in İYİ Parti ve FETÖ izlerine dair twitlerinin ardından harekete geçen partililer, Şener'i topa tutmaya başladı. Şener'e saldıran isimlerin profilleri incelenince yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kapsamda İYİ Partili kritik ismin Fuat Avni gibi örgütün tetikçilerine sempati beslediği gibi çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde çok ses getiren flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu belirtti. ve bu gelişmenin ardından birçok FETÖ çalkantısı İYİ Parti'yi adeta abluka altına aldı.
PARTİDEKİ KRİPTOLAR YAŞANANLARDAN RAHATSIZ
Milliyetçilik görüntüsü altında örgütün sözcülüğünü yapanlar, İP'te yaşanan ifşalardan rahatsız oldu. FETÖ'cüleri sosyal medya hesabından deşifre eden gazeteci Nedim Şener, "O değil de;İP ile FETÖ arasında bağlantı iddialarına odaklandım bu ara. İP il başkanı Buğra Kavuncu halkındaki FETÖ iddialarını, FETÖ'den tutuklanan dayısı MİT'çi, CIA'cı Enver Altaylı ilişkilerine yoğunlaştım, sizi bilgilendirmek için" paylaşımını yaptı.
SON DAKİKA HABERİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FUAT AVNİ SEMPATİZANI ÇIKTI, ONA MESAJ BİLE GÖNDERMİŞ
Gazeteci yazar Nedim Şener, paylaşımında kendisine saldıran İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın dikkat çeken paylaşımlarına yer verdi. Ocak'ın paylaşımlarında FETÖ tetikçisi Fuat Avni'ye beslediği sempati ve Fuat Avni'ye attığı mesajlar açıkça görülüyor.
15 TEMMUZ ÖNCESİ DARBE İMASI TWİTLERİ?!
Ortaya çıkan son dakika haberine göre paylaşımlarda İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın Twitter paylaşımlarında "2016 zor bir yıl olacak", "O sene bu sene inanın" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.
DARBEDEN HABERİ VAR MIYDI?
15 Temmuz 2016'da FETÖ emperyalist güçleri de arkasına alarak Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştu. İP'li yöneticinin darbe öncesi yaptığı paylaşımlar "darbeden haberi mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi.
İşte İP'li Ocak'ın dikkat çeken paylaşımları: