Son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda yeni bir mucize yaşandı! 91 saat sonra Ayda bebek enkazdan çıkarıldı

İzmir'de enkazda mucize! İzmir'de 91 saat sonra bir Ayda bebeğe sağ olarak ulaşıldı... Gözyaşları sel oldu... | Video
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz."İşte o heyecanlı bekleyişten görüntüler;
İzmir depreminden son dakika görüntüleri! İzmir'de Rıza Bey apartmanı enkazında yeni bir mucize bekleniyor | Video
65 SAAT SONRA MUCİZE GELMİŞTİ
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarılmıştı.