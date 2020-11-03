Son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda yeni bir mucize yaşandı! 91 saat sonra Ayda bebek enkazdan çıkarıldı

Son dakika haber: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından çalışmalar sürdürülüyor. Heyecanlı bir bekleyiş var. Enkaz alanında hareketli dakikaların yaşandığı ve sessiz bir şekilde gelecek mutlu haberin beklendiği belirtiliyor. 91 saat sonra mucize gerçekleşti.Arama kurtarma ekiplerince bebek enkazdan alkışlar eşliğinde çıkarıldı. 91 saat sonra mucize yaşanıyor.

İzmir'de enkazda mucize! İzmir'de 91 saat sonra bir Ayda bebeğe sağ olarak ulaşıldı... Gözyaşları sel oldu... | Video

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz."

İşte o heyecanlı bekleyişten görüntüler;

İzmir depreminden son dakika görüntüleri! İzmir'de Rıza Bey apartmanı enkazında yeni bir mucize bekleniyor | Video

65 SAAT SONRA MUCİZE GELMİŞTİ

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarılmıştı.