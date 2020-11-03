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Son dakika: Terör örgütlerine rahat yok! 78 terörist hücre evlerinde yakalandı

Son dakika haberi... Emniyet Şubesi’nin tespitlerinin ardından son bir aylık sürede terör örgütlerine peş peşe destekli seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Terör , üç farklı terör örgütünün 78 üyesini hücre evlerinde gözaltına aldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.11.2020 21:14 Son Güncelleme: 3.11.2020 21:34 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütlerine rahat yok! 78 terörist hücre evlerinde yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütlerinin gizli faaliyetlerini tespit etti. Özel Harekat destekli peş peşe seri operasyonları ise İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

HÜCRE EVLERİNDE YAKALANDILAR

Son bir aylık süre içerisinde terör örgütleri DEAŞ, HTŞ (Heyet Tahrir El-Şam) ve bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen seri şafak operasyonlarında 78 şüpheli hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEMEYE ALINDI

Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silahlar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonlarda el konulan tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

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Son dakika: Terör örgütlerine rahat yok! 78 terörist hücre evlerinde yakalandı
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