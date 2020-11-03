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ile ilgili ! Temsilci bulundurmayı kabul etti

Türkiye'deki milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili geldi. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına tarafından verilen süre dün itibarıyla sona erdi. Bir sosyal ağ sağlayıcının hafta sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini arayarak, temsilci bulundurmayı kabul ettiklerini ve en yakın zamanda gerekli çalışmalar için Türkiye'ye ekip gönderecekleri öğrenildi. İşte hakkında haberi

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Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:20 Son Güncelleme: 3.11.2020 07:33 ABONE OL
Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti

: Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından verilen süre dün itibarıyla sona erdi. Bir şirket ise temsilci bulundurmayı kabul etti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

Daha önce sosyal ağ sağlayıcıları Facebook, , Instagram, , Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK'nın temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yasaya ilişkin bilgilendirilmiş ve sürecin nasıl işleyeceği kendilerine anlatılmıştı.

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti

SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Facebook, , Instagram, gibi sosyal ağ sağlayıcılarının bugün yapılacak ABD seçimlerinin sonucu ile CHP'nin yasa tasarısına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunun neticelenmesini beklemek istediklerini ilettiği öğrenildi.

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti

Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile süren görüşmelerde Türk tarafı yapıcı bir diyalog ile ilerlemeye çalışırken, Türkiye'deki düzenlemenin yalnızca muhataplık için temsilci bulundurma ve Türk vatandaşların verilerinin Türkiye'de kalmasını sağlamak olduğunu da muhataplarına anlatıyor.

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti

BANT DARALTMASI

REKLAM yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

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Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti
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