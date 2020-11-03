Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Temsilci bulundurmayı kabul etti

Son dakika haberi: Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre dün itibarıyla sona erdi. Bir şirket ise temsilci bulundurmayı kabul etti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

Daha önce sosyal ağ sağlayıcıları Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK'nın temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yasaya ilişkin bilgilendirilmiş ve sürecin nasıl işleyeceği kendilerine anlatılmıştı.