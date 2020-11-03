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Sözcü’nün haberi yalan çıktı: Güvenlik güçleri nöbette!

Sözcü gazetesi ’deki afet bölgesinde yağmacıların türediğini ve hırsızlıkların önlenmesi için vatandaşların önlem alınmasını istediğini yazdı. Ancak haberin doğruyu yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Çünkü güvenlik güçlerinin depremden hemen sonra hasarlı binaların önünde gece gündüz nöbet tuttukları öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:03 Son Güncelleme: 3.11.2020 11:04 ABONE OL
Sözcü’nün haberi yalan çıktı: Güvenlik güçleri nöbette!

Sözcü gazetesi "Hasarlı yapılar yağmalanıyor!" başlıklı haberinde afet bölgesinde yağmacıların türediğini ve yurttaşların hasarlı binalardaki hırsızlıkların önlenmesi için güvenlik güçlerinin önlem almasını istediği ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ NÖBETTE BEKLİYOR

Ancak Sözcü gazetesindeki yağma yapıldığı ve hırsızlıkların arttığına yönelik haberinin doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. İzmir depreminden hemen sonra güvenlik güçlerinin hasarlı binaların önünde gece gündüz zaten nöbet tuttukları öğrenildi.

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Sözcü’nün haberi yalan çıktı: Güvenlik güçleri nöbette!
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