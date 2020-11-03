Tüp bebek ikizler hayata birlikte veda etti

İzmir'de yüreğimizi yakan onlarca hikayeden biri de 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'e ait... Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında hayatlarını kaybetti. Her ikisi de okullarında çok başarılı olan ikizlerden Sayra, bir saat önce babasını arayıp kulaklık istemişti. Deprem sırasında da annesini arayıp binanın yıkılacağını söylemişti. Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.







ANNE İŞTEYDİ

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında aranan 15 yaşındaki ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin cansız bedenlerine kurtarma ekiplerince dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Özel sektörde çalışan Elazığlı Tülin ve ticaretle uğraşan Ardahanlı Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı. Bir süredir ayrı yaşayan çiftin çocukları, anne Tülin'in işte olması nedeniyle evde yalnızdı ve iki kardeş ders çalışıyordu. Depremden bir saat önce babasını arayan Sayra kulaklık istemişti. Deprem sırasında ise annesini arayarak binanın yıkılacağını söylemişti.

İzmir'de doğup büyüyen kardeşlerden Çınar pilot, Sayra ise doktor olmak istiyordu.

Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan anne Tülin Alpgündüz'ün cuma gününden beri süren umutlu bekleyişi dün akşam gelen acılı haberle son buldu. Gözyaşlarına boğulan annenin sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildiği öğrenildi. Bu arada Rıza Bey Apartmanı'daki çalışmalarda enkaz altından bir kedi depremden 80 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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