Adil Öksüz'ü kaçıranlar da mahrem imam! FETÖ itirafçısı tanık mahkemede anlattı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut tutuklu bulundukları cezaevinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nevzat E. kendisinin Yalova'da FETÖ'cü askerlerden sorumlu mahrem imam olarak görev yaptığını anlattı.

HAVACI ASKERLERİN MAHREM İMAMI

Bu davada yargılanan sanıklardan Rüştü Karakaya ile 2010 yılı yaz aylarında Yalova'da FEM Dershanesinde görüşüp tanıştığını belirten Nevzat E. "Ben Şükrü diye tanışmıştım. Yanımızda Murat Can vardı. Örgütte öğretmen konumumdaydı. Yalova'da örgütün TSK'ya soktuğu askerlere Kuran, ilmihal dersi vermemizi istedi" dedi.

2010-2016 yılları arasında Yalova Hava Meydan Komutanlığındaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu olduğunu anlatan Nevzat E. "Ben Rüştü Karakaya'yı en fazla üç kez gördüm. Kendisiyle daha çok Murat Can görüşürdü. Benim askerler ile irtibatımı kuran kişi de Murat Can'dı" diye konuştu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Söz alan sanık Rüştü Karakaya ise tanık Nevzat E.'nin "FETÖ kesinlikle bir terör örgütüdür. Gerçek yüzünü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anladım. Geçmişe dönme şansım olsa bu kez asla bunların içinde yer almazdım. Nasıl anlamamışım, kendine kızıyorum. Çok pişmanım. Allah bunların belasını versin" şeklinde emniyette verilmiş ifadesi olduğunu aktardı.

Sanık Karakaya, tanığa "Bu ifade doğru mu, size mi ait" diye sordu.

Tanık Nevzat E. de "Doğrudur, bu ifade bana aittir" dedi.

Tanığa bazı sorular soran sanık Karakaya'ya mahkeme başkanı ve Cumhuriyet savcısı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, Karakaya'ya "Sen burada sanıksın. Sorgu makamı gibi tanığı sorgulayamazsın. Soruların varsa sor, tanığı sorgulamaya kalkışma" dedi.

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Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

İSTANBUL ÜZERİNDEN KAÇIRDILAR

Davada, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Alper Karabulut, Rüştü Karakaya tutuklu, Cihat Yıldız ise firari sanık olarak yargılanıyor. Bu 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Savcılığın iddianamesinde adım adım kaçışı anlatılan Adil Öksüz'ün en son Esenler'de Edirne istikametine giderken görüldüğü belirtiliyor.

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