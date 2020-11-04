Deprem bütçesi yüzde 65 azaltıldı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul için öngörülen büyük depremin mega kentte nelere yol açabileceği ortadayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı için hazırlanan bütçe kitabında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesi 671 milyon 298 bin lira düşürüldü. 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçe hazırlanmışken, 2020 bütçesinde bu rakam 347 milyon TL'ye indi. İBB tarafından yüzde 65 kesinti ile hazırlanan yeni deprem bütçesi sonrasında mega kent için hazırlanacak tedbirler için bütçenin yeterli olmadığı belirtildi. En az 1 milyar TL bütçenin ayrılması gerektiği ifade edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem konusuna ilişkin 24 Haziran 2020 tarihinde, "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayan başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte 2019 yılı faaliyet raporunda ise İmamoğlu'nun seçim döneminde belirttiği her yıl 20 bin 4 yılda 100 bin yeni konut yaparak kentsel dönüşümü tamamlama vaadine ise hiç başlamadığı ortaya çıktı.