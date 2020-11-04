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'deki tecavüz skandalında flaş: Tuma Çelik'ten örnek alındı

'deki tecavüz skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hakkında nitelikli ve tehdit suçlarıyla soruşturma yürütülen ve bu kapsamda dokunulmazlığı da kaldırılan HDP'li Tuma Çelik ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kadından ve Çelik'ten alınan örnekler karıştılaştırılmak üzere güvenli alana alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:36 ABONE OL
HDP'deki tecavüz skandalında flaş: Tuma Çelik'ten örnek alındı

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından soruşturma yürütülen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'ten kan ve doku örneği alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine eski HDP'li Çelik hakkında fezleke düzenlemiş, Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında, kan ve doku örneği alınması istendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülen Çelik'in kan ve doku örneklerinin alındığı ve örneklerin mağdur D.K.'dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle siyaset dünyasında uzun süre tartışılmış, HDP'de büyük skandal sonrasında daha büyük tartışmalar da beraberinde gelmişti. Çünkü Tuma Çelik olayının üzerinin örtülmesini isteyen bazı HDP'li kadın milletvekillerinin mağdur kadına baskı yaptıkları gibi skandallar zinciri birbirini kovalamıştı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDII

Tuma Çelik'in uzun süren tecavüz tartışması ve davaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

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HDP'deki tecavüz skandalında flaş: Tuma Çelik'ten örnek alındı
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