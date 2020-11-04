HDP'deki tecavüz skandalında flaş: Tuma Çelik'ten örnek alındı

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle siyaset dünyasında uzun süre tartışılmış, HDP'de büyük skandal sonrasında daha büyük tartışmalar da beraberinde gelmişti. Çünkü Tuma Çelik olayının üzerinin örtülmesini isteyen bazı HDP'li kadın milletvekillerinin mağdur kadına baskı yaptıkları gibi skandallar zinciri birbirini kovalamıştı.