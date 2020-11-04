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Selam Tevhid kumpasında yeni gelişme! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Selam Tevhid kumpas davasında adli kontrolle tutuksuz yargılanan 3 eski TEM Şube personeli Erhan K., Şahin A. ve İsmail A. Yunanistan'a firar etmek üzereyken sınırda yakalandı. Yargılandıkları İstanbul 14. 'nce sorgulanan sanıklar, savcılık mütaalasının açıklanmasının ardından yasadışı yolla yurtdışına kaçmak istediklerini itiraf etti. İşte detaylar:

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 4.11.2020 10:38 ABONE OL
Selam Tevhid kumpasında yeni gelişme! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, kabine üyeleri, STK temsilcileri ve gazetecileri uydurma soruşturmasında dinleyen FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasında yer alan ve adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanan 3 sanık Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne İl Jandarma ekipleri bir minibüsün gece geç saatlerde Edirne'nin İpsala ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede olduğunu tespit etti. Dur ihtarına uyulmaması üzerine minibüs, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Minibüsün içinde yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçma hazırlığında bulunan 8 şüpheli olduğu tespit edildi. Şüpheliler kaçmaya çalışsa da görevliler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, geçen ay mütalaası açıklanan Selam Tevhid'de kumpas davasında yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanan Erhan K., Şahin A. ve İsmail A.'ydı.

"Selam Tevhid Kumpası" davasında mütalaa! 24 eski hakim için ağırlaştırılmış müebbet | Video

* Şüphelilerle ilgili durum, tutuksuz yargılandıkları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirildi. Mahkeme tarafından celse arasında yapılan duruşmada sorgulanan 3 sanığın da tutuklanmasına karar verildi. Kararda sanıkların yurt dışı adli kontrol kararı bulunmasına rağmen yasa dışı yolla Yunanistan'a kaçma girişiminde bulundukları, kaçma şüphelerinin var olduğuna dikkat çekildi. Sanıklardan İsmail A.'in cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde, telefonunu fabrika ayarlarına döndürdüğü vurgulandı. Şüpheliler ifadelerinde Selam Tevhid davasında savcılık müteaalası açıklanması ardından yasadışı yollardan yurtdışına kaçmak istediklerini itiraf ettiler.

DAVA KARAR AŞAMASINDA

* FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada geçen ay esasa ilişkin mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada 90 sanıktan 73'ünün "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Son dakika: Selam Tevhid soruşturmasında flaş gelişme

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Selam Tevhid kumpasında yeni gelişme! Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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