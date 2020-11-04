SON DAKİKA... Alman medyasının tek derdi Erdoğan! ABD seçimlerine bile 'Erdoğan'lı manşet attılar

JOE BİDEN, TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITLIĞINI İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikası, eski dönemlere nazaran biraz daha ılımlı olsa da Demokrat aday Joe Biden'ın giderek belirginleşen Türkiye ve İslam karşıtlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de devam etmişti.

BIDEN TÜRKİYE'DE DARBE İMALARINDA BULUNMUŞTU

Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.