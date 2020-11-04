Son dakika: Dumanlar olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Çete lideri de yakalandı...

İstanbul Avrupa yakasında 11 ayrı olaya karışan ve 7 iş yerine çökerek haraç almaya çalışan çeteye operasyon düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

"ARTIK BU MEKAN BİZİM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine geçtiğimiz yıl Ekim ayında isimsiz bir ihbar geldi. İhbarda Beylikdüzü' nde bir AVM'deki gece kulübüne silahla gelen kişilerin haraç istediği hatta; "artık burası bizim bundan sonra gelirleri bizim olacak" diyerek çöktükleri söyleniyordu. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tek tek tespit etmeye başladı.

KABUL ETMEYEN İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI

Bu sırada bölgede çeşitli taksi durakları ve gece kulüplerinden de benzer konuyla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Son olarak Avcılar'da bir gece kulübüne giden silahlı çete, 15 Ekim 2020'de mekan artık bizim diyerek iş yeri sahibini tehdit etti. Haraç vermeyi kabul etmeyen mekana ertesi gün silahlı saldırı düzenlendi ve mekanın girişindeki güvenlik görevlisi M.A. yaralandı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Dedektifleri, gasp, yağma ve haraç suçlarından 24 kişiyi tespit etti. İstanbul merkezli, Muş, Mardin ve Çanakkale yapılan eş zamanlı operasyonla 24 kişi gözaltına alındı.

"DUMANLAR ÇETESİ LİDERİ DE YAKALANDI"

Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 22 şüpheliden 14 'ünün 'Dumanlar' isimli suç örgütüne üye oldukları ve aralarında liderleri Mesut D'nin de olduğu öğrenildi.