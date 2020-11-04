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Son dakika: MSB'den açıklama: 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...MSB: " Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi."

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 18:55 Son Güncelleme: 4.11.2020 19:21 ABONE OL
Son dakika: MSB'den açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelin bugün gerçekleşen operasyonla ilgili bir açıklama yaptı.

2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB')'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: MSB'den açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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