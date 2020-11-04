Yargıtay’ın bozduğu FETÖ medya davası yeniden başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan 28 sanıkla ilgili hükmü 8 Mart 2018'de açıklayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyeliğinden Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanığı 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Şarkıcı Atilla Taş'a 3 yıl 1.5 ay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Murat Aksoy'a ise örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklardan sadece Muhterem Tanık beraat ederken, firari sanıklar Sait Sefa ve Bülent Ceyhan'ın dosyaları ayrılmıştı.

17'SİNİN CEZASI ONANDI

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu. Yargıtay'ın cezalarını bozduğu Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Ali Akkuş'un yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı savunmaları alındı. Sanıklar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına hükmetti.

Duruşmada söz alan sanık Atilla Taş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davadan beraat ettiğini belirterek, bu davadan da beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

ATİLLA TAŞ'IN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILMADI

Mahkeme heyeti, sanıkların ayda bir karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Atilla Taş'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddeden heyet, duruşmayı 31 Mart 2021'e erteledi.

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