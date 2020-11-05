Bakan Koca'dan son dakika: 5 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 5 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış | Video

5 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 146.028

HASTA SAYISI: 2.311

VEFAT SAYISI: 81

İYİLEŞEN SAYISI: 1741

AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 100 FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 144.416

HASTA SAYISI: 2.391

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 1841

HİJYENE ÖNEM VERİN. MASKE KULLANIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.