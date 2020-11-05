Dört çocukla enkaz altından kurtuldu

Depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadıklarını mucize olarak tanımladı. Adalet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evlerinde çocukları Zehra Işık (5), Elif (1.5) ve Yusuf Bahri (3.5) ve çalıştığı için emanet olarak baktığı arkadaşı Şenay İ.'nin kızı Merve (7) ile göçük altında kaldığını anlatan Aladağ, çocuklara karanlıkta eline geçen oyuncakları verdiğini söyledi. Morallerini yüksek tutmak için şarkılar söylediğini belirten Aladağ, "Sonra hep beraber 'Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi kurtar' diye dua ettik. Yaşadığım bir mucizeydi, şanslıydım 112'ye ulaştım. Binanın komple çökmemiş olması da ayrı bir şanstı" dedi.