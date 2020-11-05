FETÖ medyası hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Yargıtay'dan cezaları bozulan 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Yargıtay'ın cezalarını bozduğu Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Ali Akkuş yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı savunmaları alındı. Sanıklar, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına hükmetti. Duruşmada söz alan sanık Atilla Taş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davadan beraat ettiğini belirterek, bu davadan da beraatine karar verilmesini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini ve haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 31 Mart'a erteledi. FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti sonrası 28 sanık tutuklanmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı'nın aralarında bulunduğu 12 sanık 2018'de 7.5 yıl, Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 16 Mart'ta sanıklardan 17'sinin cezasını onamış, 8 sanığın cezasını bozmuştu.MAHKEME heyeti, sanıkların ayda bir karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Atilla Taş'ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddeden heyet, duruşmayı 31 Mart 2021'e erteledi.