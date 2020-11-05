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'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri toplantısı yapıldı

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün çok kritik bir toplantı yaptıklarını söyledi. Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçe belediye başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, Kovid-19'la mücadele için hep birlikte sahada olacaklarını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 21:37 Son Güncelleme: 5.11.2020 21:41 ABONE OL
İstanbul'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, Kovid-19'la mücadele için hep birlikte sahada olacaklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri toplantısı yapıldı
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