Levent’te cami inşaatı avluya kadar yükseldi

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin altındaki 50 bin metrekarelik alanın üçte ikisi tamamlandı. İki yıl sonra muhteşem bir eserin ortaya çıkacağını kaydeden Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Dernek Başkanı Ergin Külünk, "Levent`te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatımız hızla ilerliyor. Alt bölüm otopark, butik kültürel etkinliklerin yapılabileceği bazı mekanları içeriyor. Camimizin etrafında da 12 bin metrekarelik yeşil alan ve parklar olacak. Çünkü tasarlarken, buranın bir cuma camisi olacağını düşünüyoruz. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak" dedi.