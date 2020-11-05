Son dakika haberleri: Hande Çinkitaş cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 19 yıl sonra çözülmüştü

Son dakika haberleri... Konuyla ilgili gözaltına alınan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın karşılıklı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenildi. 20 yıl olmasına kısa bir süre kala yeni gelişmeler olan, cinayetle ilgili yeni yurtdışından özel olarak getirilen kitle yapılan araştırmalarda cinayette kullanılan, bıçağın keskin tarafında baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sına ulaşıldığı öğrenildi.
Kadıköy İçerenköy'de çekiç ve bıçak darbeleriyle boğazı kesilerek vahşi bir şekilde öldürülen, Hande Çinkitaş cinayeti çözülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman aşımına günler kala cinayetle ilgili yeni detaylara ulaştı. Cinayet Masası ekipleri konuyla ilgili Hande Çinkitaş'ın üvey annesi, babasını ve komşusunu gözaltına aldı.
BIÇAĞIN KESKİN TARAFINDA BABANIN DNA'SI BULUNDU
Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu yurtdışından özel olarak getirilen, bir DNA kiti ile bakıldığında bıçağın keskin tarafında baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin sorgusunda karşılıklı olarak birbirlerine suç attıkları ileri sürüldü.
ÖZEL KİT GETİRTİLDİ
Cinayet Masası ekipleri yıllardır hiç kapatmadığı 12 yaşında vahşice öldürülen Hande Çinkitaş cinayetindeki tüm delillere yeni teknolojik incelemelerde bulundu. Bu kapsamda yurtdışından özel olarak getirilen bir kitle deliller tek tek incelendi. Cinayetin işlendiği bıçağın keskin tarafında babanın DNA'sına rastlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Masası C Bölge ekipleri bu bilgiler eşiğinde geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu adliyesine sevk edildi.