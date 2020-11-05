Son dakika haberleri: Hande Çinkitaş cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 19 yıl sonra çözülmüştü

Son dakika haberleri... Konuyla ilgili gözaltına alınan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın karşılıklı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenildi. 20 yıl olmasına kısa bir süre kala yeni gelişmeler olan, cinayetle ilgili yeni yurtdışından özel olarak getirilen kitle yapılan araştırmalarda cinayette kullanılan, bıçağın keskin tarafında baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sına ulaşıldığı öğrenildi.