Son dakika haberi: Erzincan'da yeni koronavirüs tedbirleri! HES kodu sorgusu yapılmadan okul ve pansiyonlara girilemeyecek

İŞTE YENİ TEDBİRLER...

1) Öğrenciler, görevli tüm personeller, veliler ve ziyaretçilerin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak okul ve pansiyonlara alınmalarına ayrıca okul idareleri ve öğretmenlerimizce sınıflarda toplu HES kodu uygulamasının günlük takibinin sağlanmasına ve vaka tespit edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılmasına.

2) Semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınmasına.

3) Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nin "Covid-19 Kapsamında Okul Pansiyonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında belirtilen kural ve tedbirlerin uygulanmasına ve gerekli tüm koşulların sağlanmasına.