Son dakika: İzmir Başsavcılığı İzmir depreminde yıkılan binalar ile ilgili açılan soruşturma kapsamında bir açıklama yaptı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Savcılığı tutuklama kararının ardından açıklama yaptı. Depremin ardından 1 başsavcı yardımcısı ile ölümle sonuçlanan her binada 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

İzmir ilinde 30/10/2020 tarihinde saat 14.50 sularında meydana gelen depremde yıkılan yapılarda 114 kişinin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ''Bilinçli Taksirle Öldürme'' suçundan TCK 85/2 ve 22/3 maddeleri gereğince depremde yıkılan ve ölümle sonuçlanan 6 binada her bir binada 1 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere toplam 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 6 Cumhuriyet Savcısından oluşan ekiple derhal soruşturmaya başlanmıştır.

2 AYRI ÜNİVERSİTEDEN BİLİRKİŞİ

Ölüm ve yaralanma olan binalarda "Olay Yeri İnceleme ve Keşif" işlemleri yapıldığı, ayrıca ölüm olaylarına ilişkin 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 Cumhuriyet Savcısından oluşan ayrı bir ekiple ''Ölü Muayene ve Otopsi'' işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında 2 ayrı üniversiteden alanında uzman 8 öğretim üyesinden oluşan iki ayrı bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup bu heyetlerle ivedi olarak deprem bölgesine intikâl eden Cumhuriyet Savcılarınca arama kurtarma faaliyetlerine engel olmayacak şekilde olay yerinden numune alma ve soruşturmaya esas olmak üzere bütün deliller toplanarak muhafaza altına alınmıştır.

11 ŞÜPHELİDEN 9'U GÖZALTINA ALINDI, 7'Sİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk aşamada hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u kolluk birimince yakalanıp gözaltına alınmış ve Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır bulundurulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alınmasını müteakiben tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden M.Y, N.B, Ş.A, O.A, T.A, Ç.D, ve H.H.Ö İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. E.İ ve R.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

İKİ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Depremde ağır yaralanan bir şüpheli ile ileri derecede sağlık sorunları bulunan bir şüpheli yurt dışına çıkışı yasaklanmak suretiyle adlî kontrol altına alınmıştır. Depremde yıkılan 2 binanın fenni mesulü olduğu tespit edilen 2 şüphelinin kimlik tespiti çalışması devam olunmaktadır. Maddî gerçeğe ulaşmak amacıyla depremde yaralanan ve tedavi süreci devam eden mağdurların ve tanıkların beyanlarının alınması, olay yeri incelemelerine ilişkin kayıt ve tutanakların dosyaya intikâlinin sağlanması ve bilirkişi heyeti tarafından düzenlenecek olan bilimsel raporların temin edilmesi ile soruşturma süreci etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanarak bir an önce yargılama sürecine başlanacaktır.