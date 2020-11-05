Son dakika: İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyeye sevk edildi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.