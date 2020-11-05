SON DAKİKA - İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! İzmirli bakın kaç yılında güvende olacak

Deprem bölgesinden son dakika gelişmesi... İzmir'i adeta yıkıp geçen ve Türkiye'yi kahreden Seferihisar depreminin izleri silinirken şimdi de yıkıma neden olan ihmaller, hatalar ve skandallara ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'nin il genelinde 35 bin konut dönüşümü planlandığı bunun sadece bin 96 tanesini gerçekleştiği bildirildi. Bir kıyas olarak İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin ise 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilediği öğrenildi. İzmir'de bu hızla gidilirse vatandaşlar kendilerini ancak 2050 yılında güvende hissedebilecek! İşte skandal son dakika verileri...

İZMİR'DE 35 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜ PLANLANIRKEN SADECE BİN 96 TANESİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi; 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi. 35 bin konut dönüşümü planlandı bunun sadece bin 96 tanesi gerçekleşti. 5 bin konutun dönüşümü ihale aşamasında bulunuyor.

SON DAKİKA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BU HIZLA GİDERSE DÖNÜŞÜM 30 YILDA BİTECEK!

Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, 2019-2024 planlamasının tamamının gerçekleşmesinin 30 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.