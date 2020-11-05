Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal meydadan bir paylaşım yaptı. , "YERLİ AŞI ÇALIŞMASINDA, İNSAN ÜZERİNDE İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI. Çalışma yürütülüyor. Bu süreçte, yani Faz-1 safhasında aşı 44 kişiye uygulanacak. Tahminen 5-6 haftalık zaman diliminde Faz-1 aşaması bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 19:43 Son Güncelleme: 5.11.2020 19:52 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal meydadan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, yerli aşı çalışmasında insan üzerinde ilk uygulamanın bugün start aldığını kamuoyuna duyurdu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması | Video

"İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI"

Sağlık Bakanı Koca, "YERLİ AŞI ÇALIŞMASINDA, İNSAN ÜZERİNDE İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI. Çalışma Erciyes Üniversitesinde yürütülüyor. Bu süreçte, yani Faz-1 safhasında aşı 44 kişiye uygulanacak. Tahminen 5-6 haftalık zaman diliminde Faz-1 aşaması bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA