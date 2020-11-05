Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal meydadan bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, yerli aşı çalışmasında insan üzerinde ilk uygulamanın bugün start aldığını kamuoyuna duyurdu.
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması | Video
"İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI"
Sağlık Bakanı Koca, "YERLİ AŞI ÇALIŞMASINDA, İNSAN ÜZERİNDE İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI. Çalışma Erciyes Üniversitesinde yürütülüyor. Bu süreçte, yani Faz-1 safhasında aşı 44 kişiye uygulanacak. Tahminen 5-6 haftalık zaman diliminde Faz-1 aşaması bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.