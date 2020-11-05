Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Elif ve Ayda'nın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi

Kovid-19 pozitif olan İdil'i de ziyaret ettiğini söyleyen Koca, "İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok. Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı, baştan daha çok crush sendromu, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyi, 2-3 gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak. Bu anlamda ciddi bir sorunlarının olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Koca, İnci'nin de durumunun iyi olduğunu, yakın zamanda taburcu edilebileceğini dile getirdi.

Çalışan tüm ekiplere çok teşekkür eden Bakan Koca, UMKE ekiplerinin çadırlarda sağlık taramalarına devam ettiğini, toplam 1118 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi.