Trendyol tepki çeken ürünün satışını durdurdu

Trendyol'da faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupada Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol'un internet sitesinden kaldırıldı. Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" denildi.