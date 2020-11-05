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tepki çeken ürünün satışını durdurdu

’de yaşanan 6,6’lık depremin ardından, ’da faaliyet gösteren ‘hediyehanem’ isimli bir mağazanın ürünü, sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından, Trendyol, ürünün satışını durdurdu. Firma depremde uzun saatler enkaz altında kalan, çıktıktan sonra itfaiye erinin elini bırakmayan Elif bebeği ürünlerinin üzerine embol olarak kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:35 ABONE OL
Trendyol tepki çeken ürünün satışını durdurdu

Trendyol'da faaliyet gösteren 'hediyehanem' isimli bir mağazanın sattığı kupada Elif Perinçek'in itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından ürün Trendyol'un internet sitesinden kaldırıldı. Trendyol'dan yapılan açıklamada, "Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" denildi.

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Trendyol tepki çeken ürünün satışını durdurdu
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