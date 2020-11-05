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Türkmen lider Salihi, terör örgütü 'nın ’ye saldırısını kınadı

Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü ’nın ülkenin kuzeyindeki Duhok kentinde güçlerine saldırısını kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 22:41 Son Güncelleme: 5.11.2020 22:43 ABONE OL
Türkmen lider Salihi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge’ye saldırısını kınadı

Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın, Peşmerge'ye saldırısını kınıyoruz. Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bu grupları (PKK) Irak sınırlarından Anayasa'ya dayanarak uzaklaştırmalı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de PKK'nın Duhok'ta Peşmerge'ye yönelik saldırısını kınamıştı.

Terör örgütü PKK mensupları dün, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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Türkmen lider Salihi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge’ye saldırısını kınadı
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