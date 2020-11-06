105 bin kilo kaçak sigaraya 9 tutuklama! Çimento torbalarından kaçak sigara çıkmıştı

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden ve Zeytinburnu önlerinde demirleyen Lord-1 isimli yabancı bayraklı ticari gemide gümrük kontrolü yaptı. İki ambarı bulunan gemide, detektör köpeklerle birlikte yapılan operasyonda Gümrük Geliş Bildiriminde beyan edilmeyen ve TAPDK damgası bulunmayan kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.
105 BİN KİLO KAÇAK SİGARAYA EL KONULDU
Gemide yapılan incelemelerde iki farklı kargo manifestosu bulunduğu, belgelerde çimento taşınacağı belirtildiği ancak aramada çimento kalıbına benzetilen paketler içerisinde toplamda 38 bin 344 kilogram tütün ile birlikte 66 bin 573 kilogram sigara ele geçirildi. Kaptanla birlikte gemide bulunan 13 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve tütüne el konuldu.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gemi mürettebatında yer alan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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