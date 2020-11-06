15 bin kitap topladılar

SABAH yazarı Yavuz Donat'ın 29 Eylül'de kaleme aldığı köşe yazısında yaptığı çağrı karşılık buldu. Donat'ın, Giresun'da 3 lise, 1 yatılı okul kütüphanesinin acil kitap desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etmesi sonrası harekete geçen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, bölgede etkilenen okulların kütüphaneleri için 15 bin adet kitap topladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, sosyal sorumluluk projesinden elde edilen başarının kendilerini de gururlandırdığını söyledi. Giresun Valisi Enver Ünlü ise "Doğa Koleji öğrencileri, Sayın Yavuz Donat'ın köşe yazısından ilham alarak ilçemizde zarar gören kütüphaneler için kitap toplama hareketi başlattı. Bu hareketin öncüsü Yavuz Donat ve Doğa Koleji'ne teşekkürlerimi sunuyorum" diye ifade etti.