Bakan Koca'dan son dakika: 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
6 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 145.241
HASTA SAYISI: 2.436
VEFAT SAYISI: 83
İYİLEŞEN SAYISI: 1914
AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 146.028
HASTA SAYISI: 2.311
VEFAT SAYISI: 81
İYİLEŞEN SAYISI: 1741
AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 100 FAZLA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.