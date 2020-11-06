Bakan Koca'dan son dakika: 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

6 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 145.241

HASTA SAYISI: 2.436

VEFAT SAYISI: 83

İYİLEŞEN SAYISI: 1914

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 146.028

HASTA SAYISI: 2.311

VEFAT SAYISI: 81

İYİLEŞEN SAYISI: 1741

AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 100 FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.