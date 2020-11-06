Başkent kaçak tütün operasyonu! 21 ton sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Ankara polisi, bir hafta içerisinde 8 farklı depoya yaptığı baskında, 21 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7 milyon vergi kaybının önüne geçildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar ve teknik takip sonrasında Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Mamak İlçelerinde 8 farklı depoya operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 3 milyon 300 bin boş makaron, 16 ton 300 kilo kıyılmış tütün, 4 ton 700 kilo nargile tütünü, 5 bin 300 kaçak nargile aparatı, bin 622 sigara sarma makinesi, bin 155 kaçak puro, 18 bin 500 doldurulmuş sigara ile 560 TAPDK bandrolü ele geçirdi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 7 milyon liralık vergi kaybının önlendiği belirtildi.