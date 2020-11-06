CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri, 40 yıllık binaların kentsel dönüşüme gitmesine ‘Ret’ oyu verdi!

Tuzla Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu bugün Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi gerçekleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen mecliste, Yayla Mahallesi'nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metre karelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi AK Parti ve MHP'nin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

YAZICI: "BURADA 'HAYIR' OYU VERİYORSUNUZ 'DEPREM İÇİN NE YAPTIN?' DİYE SORUYORSUNUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, görüşülen gündem maddesine CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan kentsel dönüşüme 'Red' oyu veren CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerine tepki | Video

Şadi Yazıcı, "30 bin metre karelik bir alan rezerv alan ilan etmişiz. 40 yıllık davalık yeri çözüyoruz. Siz burada 'Hayır' oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. Buyurun, o evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir" dedi.