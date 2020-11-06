Depremzedeler için ev kampanyası

İzmir'de iş dünyası örgütleri "Birlikten İzmir Doğar" başlıklı kampanya başlattı. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu bildirdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "Depremde ailelerini kaybetmiş vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bu projeyi başlattık. Toplamayı hedeflediğimiz miktar en az 50 milyon lira. Amacımız 12 ay içinde evleri teslim edebilmek" dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da "Odalar olarak 500 bin lira katkı koyarak kampanyayı başlatıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizden 10 milyon lira katkı sağlandı" diye konuştu. AA