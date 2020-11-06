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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi için taziye mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 21:15 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Timur Selçuk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk'u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi. Selçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk'u da rahmetle yad ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı
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