Fenerbahçe hukuk sorumlusu Pekin, şike kararını değerlendirdi

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada verilen kararları Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin değerlendirdi. Pekin, "Bu son derece mutlu edici bir sonuç. Gerçekten de 9 yılı aşkın bir süredir derdimizi anlata anlata, camia olarak, bu noktaya geldik. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararı neticesinde bir önceki duruşmada iki dosyaya ayrılmış olan davada, ard arda iki duruşma yapıldı. Beraat kararları çıktı" dedi.

SAVCILIK VE MAHKEME KUMPASI GÖRDÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Fenerbahçe'ye kurduğu kumpasa değinen Fethi Pekin, "9 yılı aşkın sürede FETÖ terör örgütünün, Fenerbahçe'ye yaptığı bu tuzağın, kumpasın, haksız fillerin ortaya çıkması, savcımızın mütalaasında da açık ve net bir şekilde her iki dosyaya da girdi. Savcı, mütalaasında bir hukuk dersi vermiştir. Son derece yetkin, dolu dolu ve bizim başkan beri ifade ettiğimiz her noktaya değinerek, bunun nasıl bir tuzak olduğu, nasıl illegal yollarla delillerin toplandığı, delillerin düzmece olduğu konularına değinmiştir. Savcı mütalaasını vermiş, sanıkların beraatini istemiştir. Mahkeme heyeti de neticede sanıkların beraatine karar vermiştir. Bu son derece sevindirici bir durumdur. Zaten beklentimiz de buydu" diye konuştu.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEZSE KESİNLEŞECEK

Bu yargılamanın bu kadar uzun sürmesinin bir ayıp olduğunu söyleyen Pekin, "Ama bugün çıkan bu karar da devletimizin, hukuk devletinin, son derece düzgün verdiği, neticesi son derece olumlu olan bir karar. Bu her iki karar da 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek" ifadelerini kullandı.

HAFTAYA KUMPASÇILARIN DAVASINDAYIZ

Fenerbahçe'ye şike kumpasını tertipleyen FETÖ'cülerin yargılandığı davanın ise haftaya Silivri'de devam edileceğini vurgulayan Pekin, "Pazartesi günü Silivri'de, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kumpas davasının duruşmasıyla devam edeceğiz. İki hafta sürecek. Onu da yakından takip etmeye devem edeceğiz" dedi.