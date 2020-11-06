Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 89 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda flaş bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen 29'u çeşitli kamu kurum / kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olmak üzere 89 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 37 ilde, 6 Kasım tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 89 gözaltı kararı | Video