Son dakika: ‘Futbolda Şike’ davasında mahkeme kararını açıkladı! Yargıtay’da cezası onanmayan 20 kişi beraat etti





ESKİ CEZALARA ÜST MAHKEMEDEN BOZMA



Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 25 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 2 Ocak 2020 tarihinde, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 25 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu.



MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ



Yargıtay kararı doğrultusunda 23 ağır ceza mahkemesindeki şikede kumpas dosyasını inceleyen 13 ağır ceza mahkemesi başkanı Ali Günay ve heyeti aralarında Aziz Yıldırım ve Alaattin Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişinin şike ve teşvik eylemlerinden beraatına karar verdi. Böylece 'Futbolda Şike' davasında yargılanan 25 kişi dosyadan beraat etmiş oldu.