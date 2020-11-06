Son dakika: ‘Futbolda Şike’ davasında mahkeme kararını açıkladı! Yargıtay’da cezası onanmayan 20 kişi beraat etti

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Ayrıca, Semih Kımıl'a 'tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapse hükmedildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı. Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "Futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı.
8 YIL ÖNCE HAPSE MAHKÛM EDİLMİŞLERDİ
Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkûmiyet almıştı. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı.
ESKİ CEZALARA ÜST MAHKEMEDEN BOZMA
Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle yeni soruşturmalar açılması gerekçeleriyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 25 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 2 Ocak 2020 tarihinde, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 25 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu.
MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Yargıtay kararı doğrultusunda 23 ağır ceza mahkemesindeki şikede kumpas dosyasını inceleyen 13 ağır ceza mahkemesi başkanı Ali Günay ve heyeti aralarında Aziz Yıldırım ve Alaattin Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişinin şike ve teşvik eylemlerinden beraatına karar verdi. Böylece 'Futbolda Şike' davasında yargılanan 25 kişi dosyadan beraat etmiş oldu.