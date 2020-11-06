Son dakika: HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı

PKK'YA KATILIMLARIN HDP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK KEZ BELGELENECEK

Son yıllarda, terör örgütü PKK'ya elamanın HDP ve müzahir kurumlarca karşıladığına ilişkin yaygın bir kanaat bulunuyor. HDP yöneticileri her ne kadar bunu inkar etse de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan neredeyse herkes, bu iddianın doğruluğunu teyit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini başlatan anneler de çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor. Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ajandanın incelenmesi sonucunda hakkında yoğun şüphe bulunan bu iddialar ispatlanırsa, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiası ilk kez somut bir şekilde ispatlanmış olacak ve bir soruşturma dosyasına konu olacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bu iddiayı da kapsayan 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak' konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP il eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.

Diyarbakır HDP binasından PKK'nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı | Video