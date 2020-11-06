Son dakika: İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD İzmir Bodrum merkezli depremi son depremler listesinde açıkladı

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 23.57'de merkez üssü Çeşme olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü İzmir Çeşme olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika İzmir depremi haberinin detayları….

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!