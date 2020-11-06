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Son dakika: 'de ! ve İzmir Bodrum merkezli depremi son depremler listesinde açıkladı

Az önce tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre ’in Çeşme ilçesinde 3.9 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi açıklarında olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte az önce ’de meydana gelen son dakika depreminin detayları…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 00:08 Son Güncelleme: 7.11.2020 00:14 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD İzmir Bodrum merkezli depremi son depremler listesinde açıkladı

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; saat 23.57'de merkez üssü Çeşme olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6'lık depremin artçıları bölgede sürüyor. Bu kapsamda az önce gelen bilgiye göre; merkez üssü İzmir Çeşme olan bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte az önce Kandilli ve AFAD tarafından gelen son dakika İzmir depremi haberinin detayları….

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

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Son dakika: İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD İzmir Bodrum merkezli depremi son depremler listesinde açıkladı
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