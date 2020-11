Sorumlular tutuklandı

İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği bin 35 kişinin yaralandığı depremle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. En ağır kayıp Rıza Bey, Doğanlar, Barış Sitesi, Karagöl, Yalçın, Emrah, Yılmaz Erbek apartmanlarında yaşanırken, polis 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden, Ş.A., O.A., M.Y., N.B., T.A., Ç.D. ve H.H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.İ. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y. polisteki ifadesinde kolonları kesmediğini belirterek, "Dükkanı 2002'de kiraya verdim. 100'ün üzerinde gayrimenkulüm var. Paraya ihtiyacım yok. Müteahhit kötü malzeme kullanmış" diye konuştu. Polisteki ifadesinde müteahhitler ise "Malzemeden çalmadık. Kolonları kesmişler. O zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık" dedi Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A. da ifadeksinde "Kolonları kaydıranlar sorumlu" dedi. Hakkında gözaltı kararı olan Emrah Apartmanı müteahhidi M.B.U.'nun depremde yaralandığı ve yoğun bakımda olduğu, gelini ve torununun hayatını kaybettiği öğrenildi. M.B.U.'nun babası H.U. yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.İZMİRCumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı deprem soruşturmasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 8 öğretim üyesi bilirkişi olarak atandı. 8 bilirkişi deprem bölgelerinde savcılarla birlikte incelemelerde bulundu. Bilirkişi heyetinin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen belgeler ve numuneler üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi./ SABAH