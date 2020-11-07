Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan siyam ikizleri ile buluştu

Başkan Erdoğan siyam ikizleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan  partisinin 7.olagan kongresine katılmak için geldiği kentte kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na geçmeden önce 'nde eğitim-öğretim gören siyam ikizleriyle bir araya geldi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 7.11.2020 15:29 Son Güncelleme: 7.11.2020 17:10 ABONE OL
Başkan Erdoğan siyam ikizleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Erdoğan partisinin 7.olagan kongresine katılmak için geldiği kentte kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na geçmeden önce Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören siyam ikizleriyle bir araya geldi.

SOHBET EDİP ÜNİVERSİTEDEKİ DURUMLARINI ÖĞRENDİ

Eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile KSÜ İlahiyat Fakültesi'ne kayıtları yapılan ve bu dönem 2.sınıfta okuyan siyam ikizleri ile görüşen Erdoğan siyamlarla sohbet edip üniversitedeki durumlarını öğrendi.

Başkan Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan siyam ikizleri ile buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA